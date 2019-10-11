شكرا لقرائتكم فيديو.. توافد الحشود على حفل فرقة BTS بإستاد الملك فهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-11 فيديو.. توافد الحشود على حفل فرقة BTS بإستاد الملك فهد متابعات الخليج 365 - الرياض بدأت الجماهير في التوافد المبكر على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض؛ استعدادَا لحضور حفل فرقة ”بي تي إس” الكورية. ووثقت مقاطع فيديو متداولة تزاحم الجماهير من أجل محاولة دخول الإستاد مبكرًا قبل بدء الحفل بأكثر من خمس ساعات. Advertisements وينطلق الحفل في تمام السابعة والنصف بتوقيت المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض. واستقبلت الجماهير أمس فرقة البوب الكوري BTS فور وصولها لمطار الملك خالد بالرياض، وسط استعدادات أمنية مشددة.







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