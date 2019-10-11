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المرور يحذر من هذه المخالفة.. تستوجب الغرامة وسحب المركبة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نبهت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، قائدي السيارات وملاكها، بالابتعاد عن الوقوف الخاطئ مهما كان الوقت الذي ستتوقفه قصيرًا؛ لتسببه في العديد من الأضرار لقائد المركبة والمواطنين.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الوقوف الخاطئ يتسبب في تعطيل الآخرين، ويعرقل حركة السير، كما أنه غير آمن للمركبة، ويعد مخالفًا للأنظمة المرورية.
يذكر أن نظام المرور يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 100 إلى 150 ريالًا، في حال وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه، وغرامة من 300 إلى 500 ريال عند التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة.
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