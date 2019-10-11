الان تتابع شاهد.. عمالة مخالفة تعتدي بالضرب على مواطن في جدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - حجب العصيمي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مجموعة من العمالة المخالفة تعتدي بالضرب على مواطن بشارع فلسطين في جدة، بسبب بيعه في نفس الموقع الذي يبيعون فيه.
وانتشر الفيديو بشكل واسع، وطالب المواطنون بسرعة القبض على العمالة المخالفة “الرشايدة”، وترحيلهم وعدم عودتهم نهائيًا إلى المملكة.
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