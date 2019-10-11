60 جهة دولية تستعرض أفضل الخبرات للنهوض بصناعة الترفيه في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ ينطلق في الرياض «منتدى صناعة الترفيه»، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر الحالي في مسعى لتسليط الضوء على مسيرة ومستقبل الترفيه في المملكة، واستعراض سبل تطويره، والعمل على تعزيز ثقافة البهجة، وبناء مجتمع حيوي وتعزيز مساهمة قطاع الترفيه في الاقتصاد الوطني بما يلبي مستهدفات برنامج جودة الحياة وفق رؤية 2030.

ويشهد المنتدى مشاركة عشرات المتحدثين الدوليين على مدار يومين لبحث سبل دعم دور القطاع الخاص في قطاع الترفيه بشكل عام، والإسهام في رفع نسبة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الواعد، وزيادة التفاعل مع المشاريع التنموية العملاقة، وكذلك مع الجهات التنظيمية بما يحقق الأهداف المرجوة، وسيبحث هذا الحدث السنوي توفير فرص العمل والإسهام في تعزيز الناتج المحلي من خلال قطاع ترفيه عالمي في المملكة.

ويتضمن المنتدى 12 ورشة عمل، ومعرضا مصاحبا تشارك فيه 60 جهة دولية عارضة، وجوائز للصناعة، فيما تكمن أهميته في التركيز على محاور عدة يمكن تلخيصها في «الثقافة، والاستثمار، والاقتصاد المستدام».

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وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة عمرو باناجة أن المنتدى حرص على ضمان الثراء المعرفي وتبادل الأفكار والتجارب العالمية في صناعة الترفيه من خلال استقطاب المتحدثين والخبراء والمؤثرين الدوليين من كافة قطاعات الترفيه، ليتيح الفرصة أمام رواد الصناعة المحليين لمناقشتهم والاستفادة من خبراتهم الكبيرة في هذا المجال، سعيا لوضع الأسس الصحيحة لصناعة الترفيه في المملكة، إضافة إلى أن المنتدى سيطلق مبادرات جديدة لدعم تطوير قطاع الترفيه.

ويجسد تنظيم المنتدى الأول من نوعه في المملكة جهود هيئة الترفيه في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى بناء قطاع ترفيه مستدام، وخاصة أن المملكة تفتح الآن ذراعيها لترحب بالزوار من 51 دولة عبر التأشيرة السياحية الجديدة في المطار، ما يجعلها أكثر استقطابا وحضورا على المستوى العالمي أكثر من أي وقت مضى، والذين باتت الفرصة مهيأة لهم ليتعرفوا على الكنوز السياحية والتراثية والترفيهية عبر مناطقها المختلفة التي تتميز كل منها بسمات نوعية وجاذبة.

كما يأتي المنتدى ضمن العناصر المتنوعة التي يزخر بها موسم الرياض حيث يتضمن الموسم 12 منطقة توفر كل منها تجربة مختلفة ومميزة لزوارها، تلبي مختلف التطلعات لدى شرائح المجتمع كافة.

أبرز أهداف المنتدى: