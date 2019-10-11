نائب وزير العمل يتفقد مركز التأهيل الشامل بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

زار نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية ماجد الغانمي أمس الأول مركز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة بالمدينة المنورة.

واطلع خلال جولته داخل مبنى المركز على جميع المرافق بقسم الرجال والنساء، كما التقى خلالها بنزلاء المركز، كما زار دار الملاحظة الاجتماعية، وتفقد جميع مرافق المبنى من مهاجع وصالات رياضية، واستمع لشرح عن البرامج والأنشطة التي تقدم للأبناء والأدوار التي يقومون بها داخل الدار من برامج تثقيفية وتوعوية وإرشادية ورياضية وبرامج منوعة تعود على الأبناء بالفائدة.

وأوضح الغانمي أن البرامج والفعاليات التي تقام بهذه الدور تنمي قدرات الأحداث وتجعل إقامتهم داخل الدار جزءا من التدريب المهني والعملي والثقافي حتى يعودوا للمجتمع بفعالية، مقدما شكره للجميع على هذه الجهود التي تبذل من قبل إدارة الدار.