التعليم تحدد المدد الزمنية لإنهاء الخدمة والتقاعد المبكر والنقل والإعارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

حددت وزارة التعليم المدد الزمنية التي يمكن خلالها لشاغلي الوظائف التعليمية تقديم طلباتهم للتقاعد المبكر، والاستقالة، إضافة إلى نقل خدماتهم لجهات خارج الوزارة (التعليم العام)، ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري، والإعارة لمؤسسات تعليمية عامة وخاصة، وجميع التكليفات خارج إطارها.

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وأوضحت الوزارة أن جميع هذه الخدمات ستكون متاحة للتقديم خلال الفترة من 14 صفر الحالي وحتى 29 ربيع الآخر المقبل، مهيبة في تعميم أصدره نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي بعدم استقبال أو رفع هذه الطلبات ورقيا، واقتصار التقديم في جهاز الوزارة والإدارات التعليمية عبر النظام الالكتروني «فارس» خلال المدد الزمنية المحددة، على أن يعتمد قرار إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر) خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وشددت على جميع شاغلي الوظائف التعليمية العاملين في جهاز الوزارة وإدارات التعليم بعدم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر) بعد صدور القرار، على أن يكون تاريخ ترك العمل للمتقدمين خلال الفترة المحددة، بتاريخ 1441/‏12/‏26.

وتطرق التعميم إلى أن اعتماد قرار نقل الخدمات لجهات خارج الوزارة (التعليم العام)، والنقل من الكادر التعليمي للإداري، والإعارة للمؤسسات التعليمية الخاصة والعامة، والتكليف خارج الوزارة لشاغلي الوظائف التعليمية سيكون خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، على أن يكون تاريخ ترك العمل لهذه الفئات بعد نهاية العام الدراسي 1441.