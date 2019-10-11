مصادرة 4 أطنان مواد غذائية فاسدة بوادي الدواسر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - وادي الدواسر أغلقت بلدية محافظة وادي الدواسر 13 منشأة مخالفة وووجهت إنذارات لـ60 منشأة وصادرت 4 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة. وأوضح رئيس البلدية صالح السليس أن الجولات التي استمرت على مدى خمسة أيام شملت 61 منشأة، وأسفرت عن مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة 3 أطنان من الأواني غير الصالحة، وتغريم 41 محلا بإجمالي مبلغ 163,300 ريال.



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