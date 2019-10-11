، اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية غدًا لبحث العدوان التركي على سوريا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تلبیة لطلب مصر

یعقد مجلس جامعة الدول العربیة على مستوى وزراء الخارجیة العرب، اجتماعًا طارئًا غدًا السبت؛ لبحث العدوان التركي المتواصل على الأراضي السوریة الذي قوبل بإدانات عربیة وإقلیمیة ودولیة واسعة.

ویأتي الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجیة العرب؛ تلبیة لطلب مصر، أمس الأول الأربعاء، بعد ساعات من التدخل التركي وتأیید دول عدة، وبالتشاور مع رئیس مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الحالیة وزیر خارجیة العراق.

وأدانت مصر في بیان بھذا الشأن "بأشد العبارات"، العدوان التركي على الأراضي السوریة؛ مؤكدة مسؤولیة المجتمع الدولي -ممثلًا في مجلس الأمن- في التصدي لھذا التطور بالغ الخطورة الذي یھدد الأمن والسلم الدولیین، وتھدف إلى احتلال أراضٍ سوریة أو إجراء "ھندسة دیمغرافیة" لتعدیل التركیبة السكانیة في شمال سوريا، وشددت على ضرورة وقف أیة مساعٍ لذلك؛ مُحَذّرة من تَبِعات الخطوة التركیة على وحدة سوریا وسلامتھا الإقلیمیة، أو مسار العملیة السیاسیة فیھا؛ وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وقال الأمین العام المساعد بجامعة الدول العربیة السفیر حسام زكي في بیان: إن العدوان التركي "یمثل اعتداء غیر مقبول على سیادة دولة عربیة عضو بالجامعة؛ استغلالًا للظروف التي تمرّ بھا والتطورات الجاریة، وبما یتنافى مع قواعد القانون الدولي".

وأكدت الكویت، أمس الأول الأربعاء، أن العملیات العسكریة التركیة في شمال شرق سوریا "تُعد تھدیدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة"؛ داعیة الأطراف كافة إلى "الوقف الفوري" لھذه العملیات؛ بحسب وكالة أنباء الكويت.جامعة الدول العربیة مصر سوريا تركيا وزیر خارجیة العراق الكويت