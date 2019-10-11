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تصوير : علي حمد الحبيشي
شهدت بعض مراكز وقرى شرق محافظة أملج، عصر اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار على تلك القرى والمراكز.
وشملت الأمطار مركز الشبحة والرويضات وحضر ودوينة والسديرة وجبال رضوى والمرتفعات الجبلية، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب في مساراتها الطبيعية، فيما دعت مديرية الدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
أملج أمطار زخات برد بطون الأودية السيود الدفاع المدني
11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 06:38 PM
فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار المتنوعةشاهد.. هطولات تسيل الأودية بمراكز وقرى شرق أملج.. برد و"المدني" يحذر
تصوير : علي حمد الحبيشي
شهدت بعض مراكز وقرى شرق محافظة أملج، عصر اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار على تلك القرى والمراكز.
وشملت الأمطار مركز الشبحة والرويضات وحضر ودوينة والسديرة وجبال رضوى والمرتفعات الجبلية، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب في مساراتها الطبيعية، فيما دعت مديرية الدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، شاهد.. هطولات تسيل الأودية بمراكز وقرى شرق أملج.. برد و"المدني" يحذر ،
المصدر : الخليج 365
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