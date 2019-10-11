السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن قمة العمل المناخي أثبتت بدء الحركة العالمية نحو مستقبل أنظف وأكثر اخضراراً



الأمم المتحدة 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قمة العمل المناخي التي عقدت مؤخراً في نيويورك، أثبتت أن الحركة العالمية نحو مستقبل أنظف وأكثر اخضرارا قد بدأت، وهي تكتسب زخما.

وشدد غوتيريشفي مؤتمر صحفي على هامش قمة رؤساء بلديات العالم حول المناخ، والتي عقدت يوم أمس الخميس، في كوبنهاغن في الدنمارك، على أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن هناك الكثير الذي ينبغي فعله في سبيل التعامل مع هذا التحدي العالمي، معرباً عن تضامنه واستعداده الكامل للعمل مع قادة العمل المناخي الذين تجمعوا في كوبنهاغن من أجل الطموح الذي يحتاجه عالمنا بشكل عاجل.

وأوضح المسؤول الأممي أن هناك حاجة ملحة للاستجابة لدعوة العلم وخفض انبعاثات الدفيئة بنسبة 45 في % بحلول عام 2030، والوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2050، والحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة بحلول نهاية القرن.

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18:48ت م

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