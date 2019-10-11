السعودية اليوم / مدير فرع وزارة العمل بالحدود الشمالية يستقبل القنصل المصري



عرعر 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

استقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية النوري بن علي العنزي في مكتبه أمس, القنصل العام لجمهورية مصر الدكتور إيهاب عبد الحميد.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن العُمّالي.

// انتهى //

18:23ت م

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