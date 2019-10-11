السعودية اليوم / اجتماع تنسيقي بين جمعية هواة اللاسلكي والكشافة



الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

عُقد في مقر جمعية الكشافة العربية

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عدداً من مسؤولي الجمعيتين, مناقشة العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها سبل تعزيز التعاون بين الجمعيتين، وما تتضمنه المناهج الكشفية فيما يخدم تلك الهواية، والدعوة إلى نشر ثقافة اللاسلكي ، والمشاركة بالمخيم الكشفي العالمي الـ 62 على الهواء لهواة الراديو والاتصال اللاسلكي "جوتا", ومذكرة التفاهم التي ستوقع بين الجمعيتين قريباً.

وفي نهاية الاجتماع جرى اتخاذ بعض التوصيات والقرارات اللازمة.

// انتهى //

17:37ت م

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الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسعُقد في مقر جمعية الكشافة العربية السعودية بالرياض ، مؤخراً اجتماعاً بين الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي ، وأمانة جمعية الكشافة العربية السعودية ، بحضور صاحب السمو الأمير بـدر بن فهـد الفيصـل رئيس الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي ، وأمين عام جمعية الكشافة الدكتور صالح بن رجاء الحربي.وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عدداً من مسؤولي الجمعيتين, مناقشة العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها سبل تعزيز التعاون بين الجمعيتين، وما تتضمنه المناهج الكشفية فيما يخدم تلك الهواية، والدعوة إلى نشر ثقافة اللاسلكي ، والمشاركة بالمخيم الكشفي العالمي الـ 62 على الهواء لهواة الراديو والاتصال اللاسلكي "جوتا", ومذكرة التفاهم التي ستوقع بين الجمعيتين قريباً.وفي نهاية الاجتماع جرى اتخاذ بعض التوصيات والقرارات اللازمة.// انتهى //17:37ت م0097

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