السعودية اليوم / ‏خيالة الوجه يبرزون هوايتهم على شواطئ المحافظة



‏الوجه 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

‏رصدت عدسة "واس" اثناء تجولها على شاطئ البحر الأحمر في محافظة الوجه مجموعة من الفرسان وهم يمارسون

‏والتقت "واس" بالخيال يزيد البلوي الذي أكد أن ممارسة الرياضات المتعلقة بالفروسية، يصقل من شخصية الفارس، ويكتسب منها الاقدام والشجاعة وقوة التركيز ومما يضفي عليها متعة لاحد لها، امتطاء صهوة الجواد والسير به على الشواطئ الرملية والتي تتميز بها مدينة الوجه.

وأشار إلى أن جميع هذه الرياضات تعد من الأنشطة المهمة للجسم، فهي تنشط الدورة الدموية وكيفية التحكم بتوازن جسمه، بالإضافة إلى ان كثرة ممارسة ركوب الخيول تزيد من قوة كافة أجزاء العضلات وبقية أجهزة الجسم.

‏وعن فوائدها العاطفيّة والنفسية أفاد الخيال عبدالرحمن الشريف أنها تساعد على شعور الفارس بالرّاحة النفسية والهدوء والتأمُّل، ممزوجاً بالفخر والعزة والشموخ.

‏وقال: إن من الدلائل على تميز الفارس وتمكنه وتفوقه هو مدى تفهمه لحركة حصانه أو فرسه أثناء المنافسات والمسابقات التي تخص عموم الرياضات المتعلقة بالخيول.

فيما قال رئيس رابطة الفروسية بالمحافظة فهد بن منصور العرادي في تصريح لوكالة الأنباء

ولفت الانتباه إلى أن عدد اسطبلات الخيول في مدينة الوجه والمراكز والقرى التابعة للمحافظة يتجاوز الـ 52 اسطبلاً, فيما يبلغ عدد الفرسان أكثر من 30 خيالاً وفارساً، وأعدادهم في تزايد مستمر، من وقت لآخر كون محافظة الوجه يقام بها على مدار العام عدد من الفعاليات ومنها سباقات الخيول بواقع يتجاوز الـ 30 شوطاً في الموسم الواحد وبمسافات مختلفة.

ودعا الهيئة العامة للترفيه إلى تنظيم فعاليات حول مسابقات الخيول، على شواطئ محافظة الوجه البكر التي تمتاز بصفاء المياه وتنوع الوان تضاريسها، دعما لشباب وفتيات المحافظة.

ونوه العرادي في ختام حدثيه لـ "واس" بما تحظى به هذه المنافسات والسباقات والرياضات من اهتمام ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، التي يشارك في التنافس على الحصول على جوائزها فرسان من مناطق المملكة المختلفة.

// انتهى //

17:13ت م

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‏الوجه 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس‏رصدت عدسة "واس" اثناء تجولها على شاطئ البحر الأحمر في محافظة الوجه مجموعة من الفرسان وهم يمارسون رياضة ركوب الخيل كهواية محببة إلى أنفسهم، والسير على أطراف مياه الشاطئ، بخيولهم بحثاً عن المتعة والفائدة.‏والتقت "واس" بالخيال يزيد البلوي الذي أكد أن ممارسة الرياضات المتعلقة بالفروسية، يصقل من شخصية الفارس، ويكتسب منها الاقدام والشجاعة وقوة التركيز ومما يضفي عليها متعة لاحد لها، امتطاء صهوة الجواد والسير به على الشواطئ الرملية والتي تتميز بها مدينة الوجه.وأشار إلى أن جميع هذه الرياضات تعد من الأنشطة المهمة للجسم، فهي تنشط الدورة الدموية وكيفية التحكم بتوازن جسمه، بالإضافة إلى ان كثرة ممارسة ركوب الخيول تزيد من قوة كافة أجزاء العضلات وبقية أجهزة الجسم.‏وعن فوائدها العاطفيّة والنفسية أفاد الخيال عبدالرحمن الشريف أنها تساعد على شعور الفارس بالرّاحة النفسية والهدوء والتأمُّل، ممزوجاً بالفخر والعزة والشموخ.‏وقال: إن من الدلائل على تميز الفارس وتمكنه وتفوقه هو مدى تفهمه لحركة حصانه أو فرسه أثناء المنافسات والمسابقات التي تخص عموم الرياضات المتعلقة بالخيول.فيما قال رئيس رابطة الفروسية بالمحافظة فهد بن منصور العرادي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن اهتمام شباب المحافظة برياضات الفروسية بشكل عام، وبهذه الرياضة بشكل خاص التي يتم ممارستها بمحاذة شواطئ المحافظة، الا صورة تمثل توجهات القيادة الحكيمة في وطننا الغالي على الاهتمام بالفروسية والخيول وفرنسانها.ولفت الانتباه إلى أن عدد اسطبلات الخيول في مدينة الوجه والمراكز والقرى التابعة للمحافظة يتجاوز الـ 52 اسطبلاً, فيما يبلغ عدد الفرسان أكثر من 30 خيالاً وفارساً، وأعدادهم في تزايد مستمر، من وقت لآخر كون محافظة الوجه يقام بها على مدار العام عدد من الفعاليات ومنها سباقات الخيول بواقع يتجاوز الـ 30 شوطاً في الموسم الواحد وبمسافات مختلفة.ودعا الهيئة العامة للترفيه إلى تنظيم فعاليات حول مسابقات الخيول، على شواطئ محافظة الوجه البكر التي تمتاز بصفاء المياه وتنوع الوان تضاريسها، دعما لشباب وفتيات المحافظة.ونوه العرادي في ختام حدثيه لـ "واس" بما تحظى به هذه المنافسات والسباقات والرياضات من اهتمام ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، التي يشارك في التنافس على الحصول على جوائزها فرسان من مناطق المملكة المختلفة.// انتهى //17:13ت م0092

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