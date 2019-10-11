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صور.. تنمية البرك تكرم المعلمين في يومهم العالمي
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك
كرمت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة البرك، معلمي ومعلمات المدارس ورياض الأطفال الواقعة داخل نطاق عملها في كل من البرك، ودبساء، وذهبان وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.
جاء ذلك بالتعاون مع مجمع عالم البركة لطب الأسنان، ومصنع مياه رفا، وفريق همة بنات التطوعي ومركز النشاط الاجتماعي بدبساء، وبإشرافٍ مباشر من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ منجحي محمد الصبيحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة أحمد محمد الصبيحي، وعضو المجلس ناشب محمد الصبيحي.
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