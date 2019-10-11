شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني تبوك» يُحذِّر من التقلبات الجوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله السميري (تبوك)

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة اليوم (الجمعة)، وذلك لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية نتيجة الـتربة المثارة، ومن المتوقع بمشيئة الله هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خاصة على تبوك، أملج، تيماء، حقل.

وأهاب نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، داعيا إلى متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأضاف العمري: اتخذت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ، من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ، وعمل غرف الطوارئ، واللجنة الفورية بمنطقة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها راجين من الله السلامة للجميع.