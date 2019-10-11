1600 ريال لحبوب إجهاض تباع علنا .. والتوصيل لجميع المدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

في حين أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء على لسان مديرها التنفيذي الدكتور هشام الجضعي خلال اجتماع بإعلاميي المنطقة الشرقية قبل أيام، أن لديها وحدة رصد وتحر تعمل على مدار الـ24 ساعة لمتابعة مخالفات التسويق لأي أدوية أو أجهزة أو أغذية ممنوعة أو عليها مخالفات، لضبطها واتخاذ اللازم حيالها، رصدت الصحيفة إعلانات تسوق لحبوب إجهاض بسعر 1600 ريال، عبر تويتر وتعرض التوصيل لجميع المدن في السعودية.

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وإمعانا في كشف الحقيقة تواصلت «مكة» مع الرقم الذي اتضح أنه يحمل مفتاح خط الأردن، ورن الهاتف دون إجابة، ليعاود صاحبه إرسال رسالة على الواتس اب يعرض خلالها تقديم خدماته.

الصحيفة تعاملت مع صاحب الرقم كزبون محتمل يرغب في الشراء، وبإرسال إعلان بيع حبوب الإجهاض له على تويتر، أقر بصحة الإعلان، وأنه على استعداد لتوفير الحبوب خلال يوم الطلب نفسه، وقال إن التسليم يتم يدا بيد، وأن شريط حبوب الإجهاض يتكون من 7 حبات يجري تناولها كلها في اليوم نفسه، وباستفساره عن عمر الجنين، رددنا عليه بالادعاء أن عمر الجنين شهران، فلم يسأل عما إذا كانت السائلة متزوجة أم لا، وأكد أنه لا مخاطر على صحة الحامل الراغبة في الإجهاض نهائيا، والدفع للمندوب أثناء التسلم.

بدروه علق عضو الجمعية السعودية للنساء والولادة الدكتور سمير سندي بأن هذه الأدوية المروج لها خاضعة للرقابة، ولا تؤخذ إلا تحت إشراف طبي، وتكون المريضة منومة في المستشفى، وتعطى فقط في حال كان الجنين ميتا وعمره ثلاثة أشهر فأقل، وفي حال أخذت منزليا دون رقابة فقد يتسبب ذلك في نزيف خطير يؤدي للوفاة، وهذا النزيف يعتمد على عمر الجنين وعلى الحالة الصحية للحامل أيضا، مبينا أن التسويق لها غير مشروع ومخالف للقانون، وأن الرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة، خاصة أن هناك من يحاول تهريبها بطرق غير قانونية.