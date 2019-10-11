إزالة تعديات على 67 ألف م2 في عسفان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزالت بلدية ذهبان الفرعية ممثلة بالفرق الرقابية التابعة للبلدية تعديات بنطاق الحي، وتوجيه عدد من الإنذارات للمحلات التجارية وإصدار غرامات مالية على المخالفين للأنظمة البلدية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها البلدية.

وأوضحت رئيسة البلدية الفرعية شذى المهنا أنه جرت إزالة عدد من التعديات والإحداثيات غير النظامية بمساحة 67.000 م2 لمبان وأحواش مخالفة، إضافة لعقوم ترابية بطول 4300 متر طولي أحدثت بالتعدي، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية نفذت 18 جولة ميدانية، جرى خلالها إشعار 15 محلا وإغلاق 4.