استحداث وظائف الدوام الكامل والجزئي يمنح شركات بادر التفوق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد اليوسف - الطائف

أسهمت الشركات المحتضنة لدى برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية في استحداث نحو 1920 وظيفة سواء بدوام كامل أو جزئي، فيما بلغ عدد الوظائف المستحدثة للعمل عن بعد الـ24545 وظيفة، وتعتزم تأسيس 600 شركة ناشئة وخلق 3,600 فرصة عمل بحلول 2020م، وتحقيق رؤية المملكة في الجانب التقني والمساهمة في دفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني.

ونجحت الشركات المحتضنة لدى البرنامج منذ تأسيسه حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي في جمع تمويلات استثمارية تجاوزت 333 مليونا و769 ألف ريال، وبلغت إيرادات الشركات المحتضنة نحو 620 مليون ريال وتجاوز أثرها الاقتصادي ملياري ريال.

وأوضح مدير حاضنة الطائف فيصل اليماني لـ «مكة» أن حاضنة بادر بالطائف ثاني حاضنة للبرنامج في المنطقة الغربية بعد حاضنة بادر جدة إذ أنشئت في عام 2015 بالتعاون مع جهات عدة بالمحافظة كإمارة منطقة مكة المكرمة والغرفة التجارية الصناعية وجامعة الطائف.

تعزيز نمو المشاريع

ولفت إلى أنها تهدف لتعزيز نمو المشاريع ذات الجانب التقني، ويشمل ذلك تقنيات أجهزة الحاسب والاتصالات والبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والبرمجيات والحلول والوسائط المتعددة والألعاب الالكترونية والمنصات الالكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية ومجال تقنية التصنيع المتقدم للمنتجات المبتكرة من خلال استشارات التصميم والتصميم الثلاثي الأبعاد وتطوير النموذج الأولي.

وبين أن الحاضنة تسعى إلى مساعدة رواد الأعمال على تجاوز المراحل الأولى من التأسيس والنمو والتي تصنف على أنها من أصعب المراحل في عمر أي منشأة تجارية إلى جانب تحفيز الابتكار وروح المبادرة في مجالات التقنية وإيجاد فرص استثمارية في هذا القطاع الحيوي وتشجيع ورعاية وتنمية ريادة الأعمال التقنية في المملكة والمساهمة في إيجاد فرص وظيفية جديدة، مشيرا إلى أنها تقدم النصائح والخدمات الاستشارية والإرشاد والتدريب العملي لرواد الأعمال، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة والخدمات اللوجستية، وحاليا يبلغ عدد المشاريع المحتضنة لبادر الطائف نحو 50 مشروعا تقنيا.

8 حاضنات بالمملكة

وأفاد اليماني بأن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية تهتم بتسخير إمكاناتها لتطوير التقنية والابتكار وريادة الأعمال في السوق السعودية وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لتنمية روح المبادرة والابتكار لدى الشباب، ونبذل جهودا كبيرة للنهوض بصناعة حاضنات ومسرعات الأعمال لدعم المشاريع التقنية، مضيفا «يسعى برنامج بادر إلى دعم وتطوير صناعة الحاضنات التقنية في المملكة فضلا عن الترويج لمفهوم ريادة الأعمال وتحويل المشاريع التقنية إلى فرص تجارية ناجحة، وحيث أطلق البرنامج منذ إنشائه 8 حاضنات أعمال في سبع مدن ليكون بذلك أكبر شبكة حاضنات أعمال تقنية في الشرق الأوسط حيث يرأس البرنامج حاليا الشبكة العربية لحاضنات تقنية المعلومات والاتصالات والمدن التقنية بالمنطقة العربية (أرتيكنيت) التابع للأمم المتحدة».

وقال «خلال السنوات الـ10 الماضية حققنا العديد من الإنجازات، ولن نتوقف عند إنجازات محددة، بل مستمرون في عمليات التطوير الفاعلة وطرح المبادرات المبتكرة لدعم ورعاية الشركات الناشئة التي تمتلك مقومات تؤهلها لإحداث نقلات نوعية في القطاعات التقنية الرئيسة لذلك نركز اليوم على مبادرة رئيسة تتمثل في توسيع نطاق مراكز الابتكار والريادة في جميع أنحاء المملكة بغية تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة»، مبينا أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التقنية وذات النمو الكبير للمساهمة في خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد الوطني لدعم رؤية 2030 إضافة لمساعدة أصحاب المشروعات في بناء الشركات اعتمادا على أسس متينة من أجل النمو وتحصيل الأرباح.

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وظائف مستحدثة

وبين اليماني أن برنامج «بادر» ساهم في توفير منظومة عمل مزدهرة ومحفزة للنمو وداعمة لرواد الأعمال السعوديين، وشهد البرنامج نموا في عدد الشركات التقنية الناشئة المحتضنة، وتوسعا في عدد الوظائف المستحدثة وزيادة في مبادراته المبتكرة لخدمات رواد الأعمال السعوديين، لافتا إلى أن البرنامج يسهم عند احتضانه أي شركة تقنية ناشئة في تسهيل تمويلها عبر توفيره منصة ربط بين المستثمرين ورواد الأعمال وذلك خلال فعاليات «يوم المشاريع» التي تعقد سنويا، وتهدف بدورها إلى عرض ودراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في الشركات التقنية الناشئة المحتضنة وتسهيل تمويلها إلى جانب الترويج الاستثماري للشركات الناشئة التي تتطلع إلى جمع الأموال، كما يساعد المستثمرين في التحقق من فرص الاستثمار وتقييمها.

1500 فعالية وورش عمل ولقاءات نظمها منذ تأسيسه

100 ألف شخص حضروا تلك الفعاليات

5 دورات لمسرعات الأعمال المتخصصة في دعم الشركات الناشئة

18 فعالية خلال «يوم المشاريع»

587مشاركا بالمعسكرات التدريبية

655 مشروعا تقنيا بحاضنات بادر الـ8 حتى الشهر الماضي

1500 عدد الشركات الناشئة المستفيدة من الخدمات الاستشارية

ماذا حقق برنامج بادرخلال السنوات الماضية ؟