السعودية | معلومات رصد بحري عن الناقلة أثناء مزاعم إيران أنها استهدفت

شكرا لقرائتكم معلومات رصد بحري عن الناقلة أثناء مزاعم إيران أنها استهدفت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ظهرت معلومات رصد بحري عن ناقلة النفط الإيرانية "سابيتي"، الجمعة، وذلك خلال مزاعم إيران بأنها استهدفت بصاروخ من الجانب السعودي.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد كذبت رواية الخارجية الإيرانية عن استهداف ناقلتها بصاروخ من الجانب السعودي، اليوم الجمعة، مؤكدة أنه "لا صحة لنبأ إصابة الناقلة الإيرانية بصاروخ من الأراضي السعودية"، وقد أظهر موقع "برس TV" الإيراني صوراً توضح عدم تعرض الناقلة "سابيتي" لأي أضرار.

وقالت وكالة الأنباء "إيرنا" إن الشركة الوطنية لناقلات النفط "فندت صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، والتي ادعت أن حادث ناقلة "سابيتي" في البحر الأحمر ناجم عن إصابتها بصاروخ من جانب السعودية.

وأضافت الوكالة أنه "بحسب آخر المستجدات فيما يخص هذا الحادث، فقد تم وقف تسرب النفط من السفينة، وأن جميع طاقمها بصحة جيدة، ووضعها مستقر حالياً".

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وكان موقع "إيرنا" نشر في وقت سابق، صورة من حادث قديم للناقلة "سابيتي" والدخان يتصاعد منها، وقال إنها تعرضت على بعد 60 ميلاً من جدة إلى حادث انفجار أصاب هیکلها، وأن الخزانين الرئيسيين للسفينة تعرضا لأضرار جراء حادث التفجير، ما أدى إلى تسرب النفط المخزن فيهما في البحر الأحمر.

وكانت وكالة أنباء الطلبة "إيسنا" ذكرت أن ناقلة النفط الإيرانية "سابيتي" تعرضت صباح الجمعة في البحر الأحمر إلى انفجارين أصابا قسمين من هذه السفينة.

وأضافت "إيسنا" أن الانفجار أسفر عن أضرار بالغة بالناقلة وتسرب نفطي في البحر الأحمر، وذكرت أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن طاقم ناقلة النفط الإيرانية قام بالسيطرة على الحريق، الذي نشب فيها ولا توجد إصابات بين أفراد الطاقم، كما قامت بالسيطرة على التسريب النفطي.