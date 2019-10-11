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هطول أمطار على "جويفاء الأحمر" بالأفلاج

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محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي خرجوا للاستمتاع بمشاهدة السيل

تصوير: بريكان البريكان

شهد الأحمر غربي محافظة الأفلاج هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض شعاب الجويفاء.

وكانت الجويفاء، غربي الأحمر، قد شهدت عصر اليوم الجمعة هطول أمطار سالت على إثرها بعض الشعاب.

وخرج العديد من الأهالي للاستمتاع بالأمطار ومشاهدة السيل، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

هطول أمطار على

هطول أمطار على

هطول أمطار على

هطول أمطار على

هطول أمطار على

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هطول أمطار على

الأفلاج أمطار حالة الطقس

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 04:47 PM

الأهالي خرجوا للاستمتاع بمشاهدة السيل

هطول أمطار على "جويفاء الأحمر" بالأفلاج
مسلّم الهواملة

تصوير: بريكان البريكان

شهد الأحمر غربي محافظة الأفلاج هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض شعاب الجويفاء.

وكانت الجويفاء، غربي الأحمر، قد شهدت عصر اليوم الجمعة هطول أمطار سالت على إثرها بعض الشعاب.

وخرج العديد من الأهالي للاستمتاع بالأمطار ومشاهدة السيل، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

الكلمات المفتاحية

، هطول أمطار على "جويفاء الأحمر" بالأفلاج ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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