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تصوير: بريكان البريكان
شهد الأحمر غربي محافظة الأفلاج هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض شعاب الجويفاء.
وكانت الجويفاء، غربي الأحمر، قد شهدت عصر اليوم الجمعة هطول أمطار سالت على إثرها بعض الشعاب.
وخرج العديد من الأهالي للاستمتاع بالأمطار ومشاهدة السيل، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.
الأفلاج أمطار حالة الطقس
11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 04:47 PM
الأهالي خرجوا للاستمتاع بمشاهدة السيلهطول أمطار على "جويفاء الأحمر" بالأفلاج
تصوير: بريكان البريكان
شهد الأحمر غربي محافظة الأفلاج هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض شعاب الجويفاء.
وكانت الجويفاء، غربي الأحمر، قد شهدت عصر اليوم الجمعة هطول أمطار سالت على إثرها بعض الشعاب.
وخرج العديد من الأهالي للاستمتاع بالأمطار ومشاهدة السيل، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.
، هطول أمطار على "جويفاء الأحمر" بالأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
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