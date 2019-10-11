يهتم المواطنون بالسعودية بمعرفة كل ماهو جديد بخصوص القروض الخاصة ببنك التسليف، وتحديداً شروط قرض بنك التسليف 1441 أهم قروض بنك التنمية الاجتماعية السعودي للغير قادرين حيث أن القروض تعتبر هي الحل لعدد كبير من الناس ليمكنهم العيش في ظل الظروف الصعبة التي نعيش فيها في الوقت الحالي ولذلك سوف نتعرف على جميع متطلبات التقديم على قروض بنك التسليف لمن يريد التقديم له.

شروط قرض بنك التسليف 1441

يمكنك أن تقوم بالتقديم على قروض بنك التسليف من خلال معرفة الشروط الجديدة وهي:

يجب أن تكون حامل للجنسية السعودية.

يجب ألا يكون المتقدم للقرض ملتزم بأي قروض أخرى في أحد البنوك.

عليك أن تقدم جميع المستندات ومختلف الوثائق اللازمة.

يجب ألا يكون المتقدم للقرض يتقاضى أكثر من عشرة ألاف ريال سعودي.

والدخل السنوي لايزداد عن مائة وعشرون ألف ريال سعودي.

أقصى حد للقرض سنتون ألف ريال سعودي ويتم تحديد المبلغ بعد دراسة الحالة والقدرة المالية.

يتم تقديم رهن لأحد العقارات ويكون قيمتها متطابقة مع حجم القرض المطلوب.

يجب أن يكون الموظف الحكومي ثلث مرتبه يكون للقسط الشهري.

يجب أن يتم الإلتزام بالمواعيد الشهرية للسداد.

القسط الأول يكون بعد مرور شهر واحد فقط.

يتم تسديد المبالغ من خلال الوسائل المختلفة التي يتم تحديدها من قبل البنك.

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