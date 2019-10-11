“مركز الملك سلمان للإغاثة”: نحن الجهة الوحيدة المخولة بجمع التبرعات وإيصالها للخارج

أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنه الجهة الوحيدة المخولة بتسلم التبرعات الإغاثية والخيرية والإنسانية، سواء من الجهات الحكومية أو الأهلية، لإيصالها إلى المحتاجين بالخارج وفق أعلى معايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليا ودولياً. وقال المتحدث الرسمي باسم المركز الدكتور سامر الجطيلي إن ما يقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات، مخالف للأمر السامي الصادر في هذا الخصوص.

ودعا الجميع لعدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغير ذلك. وشدد على ضرورة أن يكون التبرع من خلال المركز بصفته الجهة المخولة بالقيام بذلك، لافتاً إلى أن المركز يتلقى التبرعات عبر منصته الإلكترونية، وبإرسال رسالة نصية على الرقم 5565 من جميع شركات الاتصالات.