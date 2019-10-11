شاهد: سقوط سيارة يقودها شاب من منحدر جبلي وعر بفيفاء وفرق الدفاع المدني تباشر الحادث

شهدت محافظة فيفاء ، حادث سيارة مروع أسفر عن مصرع مواطن ، إثر سقوطه في منطقة جبلية وعرة، أمس الخميس . وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، أنه ورد بلاغ يفيد بالعثور على مواطن في العقد الثاني من العمر متوفى، وبه العديد من الكدمات والرضوض، إثر سقوطه في منحدر جبلي، بموقع يسمى: الكرس، التابع لمحافظة فيفاء، حيث قامت فرق الدفاع المدني بمباشرة الحادِث.

وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى فيفاء العام، وإيداعه ثلاجة الموتى، تمهيدا لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.