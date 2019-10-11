موسم الرياض ينطلق اليوم.. وهذه أبرز فعاليات الأسبوع الأول

تنطلق اليوم (الجمعة) 11 أكتوبر فعاليات “موسم الرياض”، الذي يضم أكثر من 100 فعالية، ويستمر حتى 15 ديسمبر 2019. ويفتح اليوم معرض الصقور والصيد السعودي في واجهة الرياض على طريق المطار، أبوابه للزوار، حتى الثلاثاء المقبل. وتحيي فرقة “بي تي إس” الكورية حفلاً مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي شرق الرياض. كما يقام منتدى صناعة الترفيه (13-14) أكتوبر، وفعالية “ويزرد أوف أوز” (16-24) أكتوبر، والألعاب النارية 17 أكتوبر، كما تُعرض مسرحية “3 أيام في الساحل” للفنان محمد هنيدي خلال (17-20) أكتوبر.

وتنظم هيئة الترفيه مسيرة موسم الرياض في 17 أكتوبر، ثم يُختتم الأسبوع بحفلة تجمع الفنان تامر حسني والفنانة نانسي عجرم الجمعة 18 أكتوبر. يذكر أن فعاليات موسم الرياض تقام في 12 منطقة، هي: (الرياض بوليفارد، واجهة الرياض، الجنادرية، مركز الملك عبدالله المالي، استاد الملك فهد، حي السفارات، حي المربع، حي الملز، وادي نمار، قصر الحكم، الثمامة، حديقة نوفا للحياة البرية). وهي عبارة عن عروض حماسية من الأكشن وعروض خفة اليد، والحياة البرية ومطاعم ومقاهٍ وماركات عالمية والنافورة الراقصة على أنغام الموسيقى تصحبها العروض ثلاثية الأبعاد، بالإضافة لعروض السيارات والمزادات والفاشن، والألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن الأصيل.