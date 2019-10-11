صور.. أول سائح أمريكي يزور حفر الباطن ويتعرف على ثقافتها

زار سائح من الولايات المتحدة الأمريكية، محافظة حفر الباطن خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وقف على طبيعتها وتعرف على أسلوب الحياة فيها، وهو يعد أول سائح أمريكي يزور المحافظة. وقضى السائح ويدعى “كريستوفر” عدة أيام بالمحافظة تجول خلالها على عدد من الأماكن والمواقع التراثية والأثرية، والتقى بإنسان المنطقة وسط ترحيب حار من قبل المواطنين. وقال رجل الأعمال منيع المنيع إنه رافق السائح الأمريكي خلال زيارته لعدد من المواقع بالمحافظة، حيث أطلعه على تفاصيل الحياة والثقافة السعودية، وبعض التقاليد المتوارثة بين الأجيال.

وأضاف أن الجولة التي قام بها برفقة السائح تضمنت رحلة برية للتعرف عن قريب على الإبل، إلى جانب زيارة متحف “كشتة” للحياة الطبيعية، حيث تعرف السائح على القطع الأثرية المعروضة والحيوانات المحنطة بالمتحف. والتقى السائح الأمريكي بعدد من المواطنين في جلسات مختلفة وتسامر معهم، ومن ثم غادر المملكة إلى مدينة شيكاغو الأمريكية عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام.