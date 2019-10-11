أمانة جدة: توجيه حركة المرور لمحور طريق الملك فهد مؤقتاً-صورة

أعلنت أمانة جدة توجيه الحركة المرورية لمحور طريق الملك فهد بشكل مؤقت، اعتباراً من اليوم الجمعة 11 اكتوبر 2019 ولمدة 3 أشهر ونصف. وذكرت إمارة مكة المكرمة، أن أمانة محافظة جدة أعلنت بالتعاون من الإدارة العامة للمرور بالمحافظة توجيه الحركة المرورية لمحور طريق الملك فهد “دوار الفلك” بشكل مؤقت. وبينت، أن ذلك يأتي بهدف تكثيف العمل في مشروع الجسر وتسريع وتيرة العمل فيه، وتحرير حركة المرور بطريق الملك فهد.

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