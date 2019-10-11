سفارة المملكة في اليابان تحذر المواطنين من إعصار “هاغيبس”

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في طوكيو المواطنين السعوديين المتواجدين في اليابان إلى أخذ الحيطة والحذر من تداعيات إعصار هاغيبس القوي الذي يقترب من البلاد. وأهابت السفارة بالمواطنين في اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الحكومية المتعلقة بالكوارث، نظرًا للتحذيرات من إعصار هاغيبس والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال نهاية الأسبوع.
كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل على الأرقام التالية (09055833862 – 0335895242)، في حال حدوث أي طارئ. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الجمعة إن إعصار هاغيبس القوي يقترب من اليابان دون أن يفقد قوته ويتوقع أن يهبط في المنطقة الوسطى أو الشرقية من البلاد مساء السبت، محذرة من هطول أمطار غزيرة ورياح عنيفة وأمواج عالية.
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