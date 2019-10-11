بالصور: رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون يجتمعون في مسقط

عُقد أمس (الخميس) في مدينة مسقط بسلطنة عمان، اجتماع الدورة الـ16 للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومشاركة قائد القيادة العسكرية الموحدة. وافتتح الاجتماع بكلمة لرئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان، رئيس الاجتماع، الفريق الركن أحمد النبهاني، رحب خلالها بالمشاركين، وأكد أن هذه الاجتماعات تعمل دائماً على تقوية أواصر التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

كما أكد الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية، اللواء الركن أحمد آل علي، في كلمته، أن اجتماع اللجنة العسكرية العليا يأتي لوضع المزيد من القرارات والتوصيات التي تساهم في تسريع وتيرة التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، لا سيما بعد تفعيل القيادة العسكرية الموحدة.