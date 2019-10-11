احتجاز 7 أشخاص في حريق شقة بالقطيف وإصابة 3 نساء باختناقات

تمكّن الدفاع المدني بالقطيف، من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية وأسفر عن إصابة ثلاثة نساء بحالات اختناق. وذكر الدفاع المدني -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن مدني القطيف أخمد حريقًا في شقة سكنية تقع بالدور الأول لمبنى سكني مكون من أربعة أدوار بـ«سيهات». وأضاف أن الحريق نتج عنه احتجاز رجل وأربعة نساء وطفلين، وإصابة ثلاثة نساء باختناق، وتم إخلاؤهم ومعالجة اثنين منهم، ونقل ثالثة عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى. من جهة أخرى، أخمد مدني جدة حريقًا اندلع بارتداد لأربع فلل سكنية متجاورة متخذة كموقع لتخزين أثاث، وتم إخلاء 20 شخصًا دون وقوع أية إصابات.

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