«أمانة جدة»: تحويل حركة المركبات لمحور طريق الملك فهد

أعلنت أمانة محافظة جدة، أنه بالتعاون مع إدارة مرور جدة، سيتم -اعتبارًا من اليوم الجمعة- تحويل حركة المركبات لمحور طريق الملك فهد (ميدان الفلك) مؤقتًا، بهدف تحرير الحركة المرورية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر ونصف.
وأوضحت أمانة جدة -عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أن تحويل حركة المركبات يهدف إلى تكثيف العمل في الجسر لكي يتم تسريع وتيرة العمل في المشروع، وتحرير الحركة المرورية لمحور الملك فهد.
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