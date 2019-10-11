«أمانة جدة»: تحويل حركة المركبات لمحور طريق الملك فهد

أعلنت أمانة محافظة جدة، أنه بالتعاون مع إدارة مرور جدة، سيتم -اعتبارًا من اليوم الجمعة- تحويل حركة المركبات لمحور طريق الملك فهد (ميدان الفلك) مؤقتًا، بهدف تحرير الحركة المرورية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر ونصف.

وأوضحت أمانة جدة -عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أن تحويل حركة المركبات يهدف إلى تكثيف العمل في الجسر لكي يتم تسريع وتيرة العمل في المشروع، وتحرير الحركة المرورية لمحور الملك فهد.