فيديو يوثق لحظة استهداف موقع تخزين أسلحة حوثية في صعدة

وثّق مقطع مصور لحظة استهداف تحالف دعم الشرعية باليمن لمواقع أسلحة تابعة للميليشيات الإرهابية في صعدة، في الوقت الذي أشاد فيه وزير الدفاع اليمني بجهود وتضحيات المملكة في اليمن.

وأوضح الفيديو الذي نشرته قناة «الإخبارية» لحظة استهداف موقع تخزين أسلحة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في صعدة.

من جهة أخرى، أشاد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، بالمواقف الأخوية للمملكة، وما تقدمه من دعم لمساعدة بلاده في استعادة شعبها لدولته، التي انقلبت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

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وأشار وزير الدفاع اليمني بتضحيات المملكة إلى جانب القوات المسلحة اليمنية، في مواجهة الأخطار المُحدقة وإفشال المساعي الرامية للعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة، مؤكدًا أن مهمة الجيش هو الحفاظ على أمن البلاد بعيدًا عن الانتماءات الحزبية والمناطقية.

من جانبه، دعا وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، الشعب، إلى تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الذي قادته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وحذّر الأرياني من المؤشرات الأخيرة التي أطلقتها الأمم المتحدة حول ارتفاع معدل الفقر في البلاد بسبب استمرار الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، قائلًا: «إن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدق ناقوس الخطر ويحذر من استمرار الأزمة في اليمن حتى 2022 جراء انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والذي يهدّد بجعل سكانه الأكثر فقرًا في العالم، حيث يعيش حاليًا 79 بالمئة تحت خط الفقر، بينما لا يزال 3.3 ملايين نازح بحسب ‎الأمم المتحدة».