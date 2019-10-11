الراصد الحربي يحدد موعد «الاضطرابات الجوية الماطرة» على بعض المناطق

توقّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم الجمعة، اضطرابات جوية ماطرة خلال الأيام القادمة على بعض مناطق المملكة.

وقال الراصد الحربي -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الاضطرابات الجوية متوقعة خلال الفترة من 12–19 صفر 1441هـ، مشيرًا إلى استمرار هطول الأمطار التضاريسية على مرتفعات جنوب المملكة.

وأضاف الراصد الحربي أن نطاق الأمطار سيشمل أغلب مناطق المملكة، والأفضلية لشمال المملكة، مع انتشار واسع للسحب.

من جانبه، توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، هطول أمطار ظهيرة ومساء اليوم الجمعة، من خفيفة إلى متوسطة، من سحب محدودة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل.

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وأضاف أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة ومكة والباحة وعسير وجازان، بينما ستكون خفيفة ومحدودة جنوب منطقة الرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة- هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية.

وأوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.