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منح 534 متبرعا بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 534 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً، وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:-

محمد حسين حسن المالكي

نايف سعد زيد العتيبي

ممدوح عبدان مغلي العتيبي

نايف عامر عبيدالله الحربي

حمدان وسيلان حمدان المالكي

رؤى أمين عمر كتبي

فاطمة علي يحيى بكري

نايف محمد بسيس الحارثي

تركي سالمين ناصر الشملان

منيفة خالد محمد العنزي

مرزوق حاكم سبعان الذيابي

عبدالله دخيل حميد الحربي

أحمد جابر حسن آل إبراهيم

ريم موفق حمدان العنزي

رعد أحمد جابر عسيري

فيصل رباح ماشع الحربي

عبدالعزيز محمد فهيد بن حسن

مبارك غازي مسفر العبدالله

خالد أحمد شوقي الحازمي

مبارك محمد حمد آل عوض

أحمد علي عبدالله المسلم

عبدالرحمن حسين سليمان المالكي

مشعل محمد سيف القحطاني

وعد حيال حربي الجشعم

عائشة حسن محمد الردادي

نواف ناصر محماس العتيبي

عبدالرحمن صنيتان عبدالله المطيري

خلف صالح مسلم البلوي

حمود دخيل الله زبار السلمي

سطام فرحان يتيم العنزي

عبدالله موسى شايع النفيسة

محمد حمد محمد آل مطير

نورة حمود ماجد السبيعي

إبراهيم نويفع نافع الجهني

نهار مانع عبيد الكلوي

عبدالعزيز سعيد محمد القحطاني

عبدالله مناحي عسكر العتيبي

فارس مزعل عويد الشمري

جمعان بلخير حسن القرني

عزه عوض جارالله الكبادي

أحمد محمد علي الأمير

مهند وليد عبدالعزيز شلبي

فيصل حسن مبارك الدوسري

يحيى موسى يحيى شراحيلي

سعد محمد سعد الشهراني

حليمة عبدالعزيز محمد الحربي

مرعي عيسى محمد آل غضيف

جابر محمد طالع المشغلي

عبدالعزيز عبدالله منور الحربي

كفاح إبراهيم حسن عبدالواسع

محمد عواض سعد القرني

موسى محمد علي عسيري

حسام علي فراج المزروعي

شيخة عوضه ناصر عسيري

زكريا حميد عبدالحميد الطياري

فايز محمد فايز العبدلي

سامية عبدالله محمد الغامدي

هداية حمدان عبدالله العمري

رباب إسماعيل أحمد مطري

رياض محمد صالح الرسي

وائل علي بادي بادي

وليد عبدالله عبدالعزيز الخنفور

عصام عوض أحمد العمري

فهد علي مسفر الصقور

ممدوح مسحل صقر المطيري.

أسامة حسن صلاح الجهني

مريم علي أحمد عدني

عبدالمحسن عبدالعزيز محمد موسى

عبدالعزيز نفاع منيع السلمي

نواف فرحان سليمان الدوسري

هند عبدالرحمن عبدالعزيز الصالح

لولوه عبدالله محمد العويشق

هدية قاسم حسن عزير

طيبه أحمد صالح الحبيب

بندر وديع مساعد العصيمي

ريم عبدالله فايز الحربي

غدير عيد علي القرني

عماد عبدالمنعم سعد الدين

نفيسة أحمد موسى الثواب

سليمان حسن فلاح العرجاني

هادي حسين عبدالله آل أبو جمعه

أثير محمد سويلم العتيبي

حسن محمد عوض العصيمي

عبدالرحمن محمد جرى الهذلي

بدر عبدالكريم مفضي الهديرس

يزيد مبارك مخلف الدغيفق

ضاري عبدالكريم علي السويداني

علي صالح علي القحطاني

عبدالهادي طحيطر ظاهر الشراري

سعيد مشبب عبدالرحمن الأسمري

شموخ فائز عبدالله الشهري

فاضل عبدالله فاضل الشهري

رفعان مسفر عبدالله القحطاني

لطيفة مرشد إبراهيم الغدير

عبدالرحمن سعيد محمد الوداعي

إبراهيم عليان سويلم العطوي

خالد عجب حسن الدوسري

حمزة حسين مطر الشريف

قاسم شوعي محمد مباركي

عبدالله غاتر بلال علي

علي عبدالهادي حامد العصيمي

طراد محمد علي البر

عبدالله نصار عبدالله المهاشير

خالد غانم فلاح الهاجري

صادق علي محمد الحرز

حليمة علي سعيد الشهراني

محمد جمعان حمد العجمي

سليمان يوسف أحمد الفريحي

عبدالله علي حمود الخالدي

يحيى علي عبدالهادي الزقلي

فالح مناحي داهم الدوسري

عوض سعد صالح الدسم

خالد فؤاد عبدالله الحميد

الجازي هادي سالم الدمنان

هاني حسين عبيد شعيب

أحلام علي حسين الهاشم

حوراء حسين تركي المتروك

زينب علي حسين المتروك

مفلح فارس صالح الدوسري

سند غايب حبيب الشمري

فيصل سعدي محمد الشمري

عادل حسين عبده العبسي

دارين سعيد مبارك باصلوح

الحسن عبداللطيف ناصر الحسين

عبدالرحمن حمد منور الشمري

محمد حسن محمد الظاهري

بندر معاشي مساعد العنزي

نواف خالد عبدالله العماش

عبدالكريم مسند سعد المطيري

إبراهيم قاسم محمد العسيري

سامر عبدالعزيز صالح البجادي

عبدالرحمن محمد هزازي

نادية معيض عويض المطيري

أحمد خالد مبارك الحربي

مثيب عبدالله الحميدي المطيري

علي عيسى محمد أبو طويل

فهد سمار عبدالله الرشيدي

منصور عبدالله منصور العامري

محمد علي محمد البلوي

محمد يحيى خليل العمري.

حسين أحمد عمر العطاس

أحمد عقاب أحمد الزهراني

إيمان خميس سالم الغامدي

أحمد سمير حامد دخيل

أحمد عبيدالله حميد الحربي

حسين محمد عبدالله القوزي

عبدالعزيز محمد حسن حكمي

عبدالله علي محمد القرني

فارس عويض عبيدالله السلمي

أحمد علي مسعود الجابري

ضياء عبدالحفيظ أحمد نورولي

مستور غبيش جميع الغامدي

رمضان حسين حسن البردي

زياد صالح عبدالرحمن الربيش

عبدالرحمن عطية عبدالرحمن الزهراني

ماجد عبيدالله محمد الشريف

طلال فيصل مسفر القحطاني

خالد عبدالله زاهر المالكي

سعد عائض محمد الشمراني

سلمان سعدي محمد العلياني

خيره ظايم سلمان القحطاني

سليمان علي سليمان واصلي

منى حسن ناصر غروي

عبدالمحسن نزال عقلاء الشمري

أحمد محمد يحيى الفيفي

يحيى سلمان يحيى لغبي

وائل محمد ناوي العنزي

زينب محمد سليمان الشبرمي

حسام ذياب فالح الرويلي

نجود عبده محمد كعبي

بندر غانم مبروك الأحمدي

وائل صالح راشد المغير

رضيه علي أحمد مجرشي

روضة محمد علي بخاري

طيف عبدالله عبيد العنزي

محمد خالد عبدالله الشهراني

مساعد عبدالرحمن علي الفائز

وليد أحمد محمد الغامدي

محمد حسين عبدالله السوادي

محمد عبدالله سالم باوزير

طارق محمد أحمد جعفري

إبراهيم محمد سلميان الدريويش

مطلق عبدالله سالم الشمري

عبده متلع مسلط العتيبي

طلال عبدالله عطيه العنزي

صالح عبدالله عبدالرحمن الربعي

خالد مستور رده الحارثي

عادل صالح إبراهيم الضلعان

رائد سعد علي الحارثي

سلوى محمد طويلع الحويطي

معيضه حمدان محمد العماري

عبدالله محمد علي الدوسري

عبدالله نايف عبيد الحمادي

مهند أمين عبدالقادر جوده

حسن علي محمد الأسمري

طامره مهدي عطران الصقور

مي عبدالسلام عبدالغني العسيري

نجلا بكر حمزه خشيم

محمد سليم عوض المزيني

إبراهيم طالع أحمد الهلالي

أسعد اسيمر أسعد البلوي

عوضه محمد عوضه الغامدي

فاضل رومي صالح العرياني

ياسر مرزوق صخير المطيري

فهد غربي سالم الشمري

عبدالله ضيف الله ضيف الله الأزوري

حنان بويخت مسلم اللهيبي

فارس إبراهيم سالم سالم

نورة محمد أحمد العمري

سارة محمود عبدالله الصومالي

مشعل خزام سليم العتيبي

صابر رشيد مساعد السهلي

عبدالإله عمر أحمد باصقر

ابتسام حامد أحمد القرني

عبدالله رشيد إبراهيم الرديعان

علي عبدالله أحمد الزهراني.

حسام فهد إبراهيم المدعج

سليمان محمد راشد القفيدي

غادة سامي عبدالله الخلف

هشام فهد محمد السند

عبدالرحمن محمد غرمه الشهري

منى مبارك محمد اليامي

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وعد محمد سعيد الزهراني

مشعل ناصر محمد زكري

ناشي سعيد سعدالله المطيري

فارس حبيب إبراهيم مترو

نورة محمد عثمان المزيني

خالد محمد عبدالله بن شليل

مرضي صالح محمد آل منصور

فهد مصلح محمد القحطاني

عبدالله ناجي محمد العروي

أميرة سعد محمد الشهراني

وحيد عيسى عواجي مدخلي

سلطان فيصل عائض العتيبي

عبدالحكيم عبدالعزيز يوسف العبيسي

سارة سليمان عبدالله المقيطيب

مبارك عواد مدهاش الرشدي

أسرار هادي غاوي خليل

عبدالعزيز مساعد غازي الثبيتي

نايف شالح نواف الشمري

منال أحمد صالح الزهراني

ناصر خلف فلاح الحربي

هند محمد أحمد الزهراني

هادي محمد مجدل القحطاني

عبدالله أحمد محمد سفياني

عيسى أحمد ناصر حريصي

عبدالله محمد ثواب المزيني

مساعد محمد صالح الشدي

فايز محمد جريد الشمري

موقف قايض جادي الفريحي

يزيد محمد علي الدوسري

إيمان فهد عنيزان السهلي

محمد علي يعن الله العامري

عبدالرحمن أحمد علي مباركي

ماجده علي حسين العقيدي

عبدالعزيز حسين إبراهيم جعفري

حسين محمد علي حرياني

علي دخيل هاشم المالكي

وفاء هلال عابد المطيري

سالم عيضه علي الصيعري

مداوي مهدي حسن القحطاني

نادر سعد حميدان الشمري

عايشة علي حسن القرني

رائد هذال مبارك آل بريك

متعب عبدالكريم محمد الدوسري

راكان عبدالمحسن ناصر شنان

لطيفة صالح عبدالله بن بخيت

أحمد مدني محمد الغفاري

أحمد محمد راشد الدوسري

متعب سعيدان سعود الرشيدي

يوسف عبدالله محسن اليوسف

خديجة حبيب جعفر الدبيس

مشاري فالح محمد الحارثي

ليلى محمد عبدالكريم الحويل

فيصل محمد مهدي النجراني

محمد حمدان مناور البناقي

ملاك صالح علي الصيخان

يحيى عبدالله محمد الأحمري

عمار رياح حطيحط الحربي

مرتضى فلاح عبدالله الهفوفي

مريم محمد حبيب البراهيم

ناصر حسن حسن القحطاني

منصور حسين يتيم العنزي

فواز مشعان ناجي العتيبي

يحيى حسن محمد الزهراني

ريحانة عباس علي آل عباس

سعدى عيسى يحيى مجرشي

جمعان سالم جابر المالكي

نوير رفاعي عبيد العتيبي

عالية حسن محمد مريشد

ظافر فنيس مسفر آل مطلق

علي عبدالرحمن علي بن حمود

رائد بدر الذويبي المطيري

عبدالله عطيه إبراهيم الزهراني

رحمة حسن يحيى الشرفي

طيبة محمد أبو شرين نجعي

نايف فهيد علي القحطاني

نفلاء سعد مسفر القحطاني

فيصل سالم سعد البقمي

مبارك فهيد هادي الدوسري

سلطان عبدالعزيز محمد ريم الله

أحمد حمدان أحمد السهيمي

أحمد غالب حسن جابر دائله

علي محمد علي الغامدي

يحيى أحمد حسن حوذان

منى حسين سلمان كعبي

حسن عويضه نجاء العضيلة المطيري

ماهر سراح تيهان الشهري

فيصل حجاج عيد المرواني

سالم منسي عاضه الغامدي

سحر نائف فؤاد الشبهبي

فهد معلا عبيد الشمري

صالح سالم فهيد المري

نداء غربي سويلم الشمري

خديجة منصور عيسى الحنوه

براك سعود تركي السبيعي

حسين سعود محمد الشمري

محمد إبراهيم محمد خطيري

ريم قاسم سلمان زيداني

سعود محمد سعود التمامي

علي محمد محمد صحاري

وجدان سالم عبدالله اليامي

مها عبدالهادي حمود النفيعي

هناء جمال جلال زمزمي

محمد حسن محمد عسيري

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الغامدي

مشاعل سعيد عوضه حيدان

صالح عوض سعيد القحطاني

حسين محمد سعيد القحطاني

علي محمد عبدالله الأسمري

مساعد علي مريع القحطاني

مشاري عوده حلوان الشراري

ساره سعد سعيد الشهراني

ناصر عبدالله عياد الجهني

أماني زقيم منصور اليامي

ندى ضيف الله جمعان الزهراني

أحمد فيصل أحمد الحارثي

إسماعيل عبدالله علي علامي

سامي ثابت محمد المالكي

عبدالعزيز حامد معتوق الغريبي

عبدالقادر محمد عبدالقادر الفقيه

محسن أبو شمله محمد حكمي

مرام علي حسن الزهراني

محمد مصلح عبدالله الثبيتي

ضيف الله وصل الله ضيف الله العصيمي

محمد حسن علي عسيري

عبدالله حمد عبدالله آل عباس

فيصل عز الدين مهلي المصلوخي

عبدالملك منصور علي آل قير

محمد عبدالله عبدالعزيز الجاسر

مجيد عطالله فضي العنزي

فارس علي ظافر الشهري

سالم صالح مسعود آل خريم

تهاني ناصر جرمان القحطاني

محمد جبران محمد القحطاني

إيناس عبدالرحمن عبدالله الأحمد

عبدالله الحسن أحمد جرب

علي حمد ظافر آل فهاد

لطيفة معيض سعد القحطاني

سعيد حسين ناصر آل جارالله

سالمة سالم أحمد الشهري

صالحه عوضه قبلان الشمراني

نواف منصور سعدون الفضلي

مثنى خليل إبراهيم العمرو

هيلة عوضة عبدالله الأسمري

سعدية عطية محمد الغامدي

بدر سلمان طحير الشراري

بندر عبدالله فرج العسكر

نورة موسى محمد طعيس

فهد سعد إبراهيم المواش

أحمد محمد علي الشهراني

حسام محمد غرم الله الغامدي

ماهر ماجد يوسف المزروع

أحمد موسى محمد الحازمي

عصام محمد عبدالمجيد حبات نور

حنان محمد عبده عسيري

شريفة مسفر يعين الله العامري

مهنا خالد نعيم ولي

عبدالله ناصر عبدالله القحطاني

نايف عواضه عواض العتيبي

سعد فيحان موسم المفرجي

ذياب صلهام ثامر العتيبي

أشواق خربوش منيف العتيبي

حنين إبراهيم محمد عسيري

ديلان عبدالرحمن يحيى مدخلي

جازي زاهر شبيلي عسري

وداد محمد مفرح مفرح

موسى محمد علي عريبي

عبدالله سعد طلق البقمي

زياد عبدالله سعيد القحطاني

راشد صولان علي دوف

صالحة مشخص محمد الحلافي

عبدالعزيز ملفي عبدالله العنزي

مريم محمد علي كريري

عبدالله عيسى محمد أبو طويل

محمد يحيى حمد آل قريع

سالم محمد سالم الحربي

ذهبه محمد علي مخترش

دينا فهد أحمد الماجد

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن المحرج

موسى أحمد محمد هزازي

إبتسام يحيى حسين الجابري

نايلة زاعل بطيان المطيري

هاجر عبدالله صالح الحربي

عماد عيد تراك الضويحي

عبدالعزيز سالم عبدالعزيز الصريري

عبده عوض نامي الحربي

مكمي مفرح محمد الكبرى

محمد عايض جائز الأكلبي

منيره محمد مطلق آل هضيبان

عبير أحمد علي هزازي

صالح بريك بركي القثامي

وفاء مبارك بشير العنزي

فالح فهاد محمد ال سويدان

فلاح محمد فنيس الشهراني

خالد موسى عبدالله حكمي

طارق يحيى محمد فشيشي

محمد هيف علي بن قرين

فهد بنيدر نفاع المطيري

خزنه ضيف كليب الشمري

وفاء سعود سلامة العطوي

أحمد راشد علي الدوسري

مشاري محمد صالح الحديثي

سعيد عبدالرحمن فايز آل طحيطح

عبدالرحمن مثيب فريج السبيعي

عواد سعود محمد الحازمي

عبدالله صالح ناصر الكربي

عمر سيمور لافي الفهيفي

بدر سعد عبدالرحمن الحميدي

عبدالهادي مسفر فراج القحطاني

مشاري عبدالرحمن عبدالعزيز المقبل

خالد ضيف الله حامد الغامدي

أصالة راجح محمد الشيخي

ياسر إبراهيم صالح العبيلان

أحمد عبدالمحسن عبدالله الملحم

عيسى عبدالله عيسى أبوطويل

أحمد عتيق الله مبارك الحربي مشعل غازي فهد الحازمي

خديجة أدريس فديل ناير

صبحي علي شينان العامري

عبير علي عبدالله القرني

إبراهيم أحمد يحيى مطري

محمد إبراهيم شاذلي النزاوي

هنادي علي أحمد الكثيري

نادية سفر سلمان الحليفي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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