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الرياض - رنا هويدي - عــــــــاجل .. "الملك سلمان" يُعزي "سلمان العودة" في برقية قبل «إعدامه» كلمات ابكت الحجر .. شاهد (صورة)

قبل ساعات قليلة من امتثال الداعية السعودي المعروف الشيخ سلمان العودة أمام محكمة سرية، في اتهامات تتعلق بـ«الإرهاب»، حيث طالبت النيابة السعودية صراحة بقتله تعزيرا، نشر الصحفي السعودي تركي الشلهوب تدوينة عبر حسابه أثارت جدلًا وتعاطفًا كبيرًا مع الداعية، معتبرين انها سببت إحراجًا للملك سلمان وولي عهده. عــــــــاجل .. إختطاف أولاد الأميرة "هيا بنت الحسين" قبل قليل و نقلهم الى هذه الدولة .. لن تصدق من يكون الفاعل؟ حقيقة تحطم طائرة أمير قطر ووفاته أثناء توجهها إلى تركيا محمد بن سلمان يشوه سمعة بنات الملك عبدالله.. هذا ما فعله مع الأميرة غادة وأشعل مواقع التواصل خطيبة ”خاشقجي” تفجر مفاجأة مزلزلة وتبرئ سعود القحطاني والعسيري والمطرب من قتل جمال وتعلن: هذا هو فريق الاغتيال الحقيقي! عــــــــاجل .. "الملك سلمان" يُعزي "سلمان العودة" في برقية قبل «إعدامه» كلمات ابكت الحجر .. شاهد (صورة Advertisements وقال "الشلهوب" إن الملك سلمان أرسل برقية عزاء للشيخ سلمان العودة في 2017 لتعزيته في وفاةزوجته وابنه، ثم تم إلقاء القبض عليه واعتقاله في نفس العام ليواجه بمالمطالبة بإعدامه. وقال الصحفي السعودي: في 2017 يعزون الشيخ سلمان العودة في وفاة زوجته وابنه وفي نفس العام اعتقلوه بتهمة التطرف والإرهاب.. وفي 2018 وجهوا له 37 تهمة وطالبوا بإعدامه وفي 2019 يريدون إعدامه ظلمًا". وتابع": لم يبق إلا ان يقولوا (20 سنة صابرين على سلمان العودة(". وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أرسل في 2017 قبل اعتقال سلمان العودة برقية عزاء ومواساة له في وفاة زوجته وابنه وإحدى قريباته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. ونقلت صحف رسمية -وقتها- أن سلمان العودة تلقى اتصالات من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قدما خلالها العزاء والمواساة. وكان مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وعدد كبير من المشايخ والدعاة والأمراء والمسؤولين قد زاروا الشيخ "العودة" وقدموا له العزاء

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