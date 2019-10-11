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الرياض - رنا هويدي - عــــــــاجل .. إختطاف أولاد الأميرة "هيا بنت الحسين" قبل قليل و نقلهم الى هذه الدولة .. لن تصدق من يكون الفاعل؟

كشفت مصادر أين تسكن الآن الأميرة هيا بعد هروبها من زوجها حاكم دبي بن راشد، والتي كانت الزوجة السادسة له و أنجبت منه طفلان. عــــــــاجل .. إختطاف أولاد الأميرة "هيا بنت الحسين" قبل قليل و نقلهم الى هذه الدولة .. لن تصدق من يكون الفاعل؟ حقيقة تحطم طائرة أمير قطر ووفاته أثناء توجهها إلى تركيا محمد بن سلمان يشوه سمعة بنات الملك عبدالله.. هذا ما فعله مع الأميرة غادة وأشعل مواقع التواصل خطيبة ”خاشقجي” تفجر مفاجأة مزلزلة وتبرئ سعود القحطاني والعسيري والمطرب من قتل جمال وتعلن: هذا هو فريق الاغتيال الحقيقي! عــــــــاجل .. "الملك سلمان" يُعزي "سلمان العودة" في برقية قبل «إعدامه» كلمات ابكت الحجر .. شاهد (صورة Advertisements الأميرة هيا ذهبت فعلا إلى ألمانيا وطلبت اللجوء هناك مع أولادها، وتمت الموافقة على طلبها فعليا، ولكنها تفضل العيش في بريطانيا مع أولادها، وقد كشفت صحيفة أمريكية عن مكان تواجدها تحت حماية أمنية مشددة. حيث ذكر موقع “ديلي بيست” الأميركي، أنّ الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد، تعيش الآن في مكانٍ سريّ، وبعيدا عن الأضواء وتحت حراسة مشددة خوفا على حياتها. مصادر اتهمت ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد بالسعي لمساعدة حاكم دبي بن راشد بإرجاع أولاده له بأي طريقة ولو عن طريق الخطف كما تردد من المقربين منه. وخوفا من تكرار قصة خطف ابنه بن راشد الشيخة لطيفة التي هربت منه أيضا و تم إختطافها من فرنسا وارجاعها الى سجن دبي، ولا أحد يعلم مصيرها حتى اللحظة. وقالت مصادر صحفية إنه تم إخفاء مكان سكنها حتى عن المقربين منها، حيث عائلتها لا تعلم المكان حتى اليوم، وتم وضع حراسة مشددة و كبيرة عليها خشية خطفها أو خطف أولادها و إرجاعهم إلى سجن دبي بالقوة، كما تم من قبل مع الشيخة لطيفة بعملية معقدة عبر البحر.

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