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الرياض - رنا هويدي - من على فراش الموت .. "الشيخ الصباح" يوجه رسالة محزنة الى شعبه تثير مشاعر اهل الكويت وتبكيهم (فيديو)

وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رسالة قصيرة من مكان إقامته في الولايات المتحدة الامريكية إلى أبناء وبنات شعبه، من خلال رئيس مجلس الأمه الكويتي مرزوق الغانم، أثارت مشاعر أهل الكويت وأبكت الكثير منهم خلال دقائق من نشرها على وسائل التواصل الإجتماعي.

فعندما سأله الغانم إن كان يأمر بأي شيئ، رد عليه الأمير سلامة عمرك، أريدك أن تسلم على كل كويتي وكل كويتية في الكويت، التحية التي وصلت فورا وأثارت مشاعر أبناء الكويت وردوا عليها فورا.

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ولم تمض ساعات قليلة على إرسال الشيخ صباح سلامه مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى كل كويتي وكويتية حتى بادر المواطنون بمختلف أطيافهم بالرد على هذه التحية عبر منصات مواقع التواصل بإرسال سلامهم لأميرهم مرفقاً بأبيات شعرية وصوره فضلاً عن مقطع الفيديو الخاص بسلامه إليهم.

وتصدر وسمي #صباح_الاحمد، و #سلام_الامير_لكل_كويتي_وكويتيه المراتب الأولى في ”تويتر“ عقب مشاركة النشطاء بالرد والتعليق على سلام الأمير، مبدين فرحتهم بتعافي الأمير عقب الوعكة الصحية التي أصيب بها مؤخراً.

ودعا الفنان عبد العزيز محمد لويس بسلامة الأمير، قائلاً ”تعـال وعطنا هالمرض ونقسمه علينا كلنا ، ترد بالسلامة ياحبيبي“.