السعودية اليوم / جامعة طيبة تتسلّم شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب



المدينة المنورة 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

سلّم معالي المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى أمس، معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني شهادة الاعتماد المؤسسي ، وذلك خلال فعاليات ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي، الذي نظمته الهيئة بالرياض.

وعلى هامش الملتقى وقعت جامعة طيبة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب عقداً لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لـ 21 برنامجاً أكاديمياً في الجامعة, حيث وقع الاتفاقية من جانب جامعة طيبة معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، فيما مثل هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي الدكتور حسام عبدالوهاب زمان.

وعقب التوقيع، شكر معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما المستمر لقطاع التعليم بمختلف مراحله، مقدماً الشكر لمعالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد العيسى على اهتمامه لتقويم التعليم والتدريب وتطوريهما في تقويم التعليم وتحسين جودته.

وأكد معالي مدير جامعة طيبة أن تنفيذ مشروع 21 برنامجاً أكاديمياً سيكون لثمانية كليات في الجامعة وهي: كلية إدارة الأعمال، وكلية الطب، وكلية التمريض، وكلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة وكلية الآداب والعلوم الانسانية، وكلية الحقوق، وكلية العلوم, موضحاً أن الجامعة تسعى إلى رفع مستوى جودة مخرجاتها في الجانب التعليمي والبحثي والإداري والخدمي، وتأتي منسجمه مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وبين أن هذه البرامج تؤكد جدارة استحقاق الجامعة للاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ومن جاهزية البرامج الأكاديمية لمتطلبات الاعتماد البرامجي، وهذا استكمالاً لمسيرة الجامعة نحو التميز.

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16:15ت م

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