السعودية اليوم / تعليم ظهران الجنوب يحتفي بالأسبوع العالمي للفضاء



ظهران الجنوب 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

احتفى قسم النشاط العلمي بإدارة التعليم بظهران الجنوب ، بـالأسبوع العالمي للفضاء، تحت شعار "القمر: بوابة للنجوم".

وأوضح رئيس قسم النشاط في إدارة التعليم بظهران الجنوب حامد مسفر آل كزمان أن الاحتفاء بأسبوع الفضاء العالمي يهدف إلى تنمية الوعي و نشر ثقافة الفضاء بين أبناءنا الطلاب و المجتمع المحلي، كما يركز على أهمية علم الفضاء واستخدامه سلميًا في حياتنا والبعد عن الاستخدامات السلبية.

وأشار إلى أنه قُدم في المدارس العديد من الأعمال المتميزة كاللوحات والمجسمات التي تتعلق بمجال الفضاء والبرامج الحاسوبية المتميزة والتجارب واستخدام الروبوت في الفضاء, مفيداً أن المنظمة العالمية لأسبوع الفضاء أعدت منصة عالمية تقوم المدارس من جميع الدول بالتسجيل فيها، ومن ثم بإدراج الأحداث التي أقيمت بهذه المناسبة.

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15:56ت م

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