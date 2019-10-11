السعودية | انطلاق “موسم الرياض” المتوقع استقطابه 20 مليون زائر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انطلاق “موسم الرياض” المتوقع استقطابه 20 مليون زائر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات

تشهد العاصمة الرياض إطلالة عالمية وأياما تاريخية على مستوى الترفيه، بانطلاقة “موسم الرياض” آخر مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى السعودية للعام 2019، حيث تتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة، والتي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث أطلق عليها مختصون “حراك سياحي عالمي جاذب”.

وعاش “موسم الرياض” تفاعلاً واسعاً قبل انطلاقته، وسط تناول ثقافي واجتماعي واقتصادي مميز، أبرزته وسائل الإعلام المختلفة، في سياق تحويل “الرياض” إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يومياً، تبدأ اليوم 11 تشرين الأول/أكتوبر وتستمر حتى 15 كانون الأول/ديسمبر، في الوقت الذي توقعت الدراسات التسويقية أنه من المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر.

ويصل عدد فعاليات موسم الرياض إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعاً بمساحة 14 مليون متر مربع، وهي كالتالي:

_ الرياض بوليفارد

_ واجهة الرياض

_ معرض الرياض للسيارات

_ رياض ونتر وندرلاند

_ ملاعب الرياض

_ الحي الدبلوماسي

_ المربع

_ الملز

_ وادي نمار

_ نبض الرياض

_ رياض سفاري

_ رياض صحارى

هذه الفعاليات تنوعت ما بين العروض الحماسية، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، بالإضافة لعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن.

ومن هذه الفعاليات: معرض الصيد والصقور السعودي، مهرجان فيراري، كرنفال الرعب، بارك التزلج، الحديقة الساحرة، فوت بارك، ليالي عدن، ليالي المحروسة، فرقة “بي تي اس” الكورية، تجربة نيرف، تجربة مارفل، النافورة الراقصة، مسرحيات لأشهر نجوم الكوميديا، و50 حفلة غنائية لأشهر الفنانين العرب والخليجيين، بالإضافة للمواهب الشابة التي تم دعمها من قبل هيئة الترفية.

فعاليات موسم الرياض

الرياض بوليفارد: والذي يعد واجهة لعشاق السهر والتسوق، ويحتوي على مسرحيات وحفلات غنائية عربية وغربية وسينما مفتوحة، وأكثر من 70 متجرًا للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، إضافة إلى 10 ماركات عالمية، ومطاعم، ومقاهٍ، وفود تركس، وليالي طرب أصيل بنكهة سعودية وشعبية على مدار الساعة، بالإضافة إلى النافورة الراقصة.

فعالية واجهة الرياض: وتضم أكبر المعارض، وهي: الإنمي، وكوميك كون، بالإضافة إلى معرض من الفضاء، ومعرض ألعاب حصرية لأول مرة، ومعرض لصقور نادرة، وبيـع وترخيص أسلحة الصيد، إضافة إلى المسرحيات والبطولات العالمية وسيرك دو سوليه العالمي، ومعرض التصاميم الفاخرة في “أنا عربية”.

Advertisements

معرض الرياض للسيارات: يعد محطة ضخمة لعشاق السيارات، حيث سيضم عروضًا لأندر وأفضل السيارات على مستوى العالم، وسيجذب الشغوفين بقطع التعديل النادرة والإكسسوارات، ومزادات السيارات الكلاسيكية الفارهة والمعدلة وأحدث السيارات النادرة من المستقبل، وأسرع مرسيدس في العالم.

رياض ونتر وندرلاند: وفيه يمكنك الاستمتاع بالأجواء اللندنية في أجواء الرياض، حيث يضم مدينة ألعابٍ، وعروض مسرحٍ، وعالم مارفل، ومعرضًا لريال مدريد، وألعاب خفةٍ، بالإضافة إلى أكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط، فهو يقدم فعاليات متنوعة تناسب كل الأعمار.

ملاعب الرياض: وتقام فيه مباريات الكرة من الفرق المحلية، لسوبر كلاسيكو، والأرجنتين والبرازيل، إلى جانب مباريات المصارعة وحفل بي تي اس، وأكبر ماراثون في المملكة.

الحي الدبلوماسي: لعشاق السياحة والترفيه والأزياء، سيقوم الحي الدبلوماسي باستضافة نخبة من المحليين والعالميين لعرض أزياء بمستوى عالمي وملتقى لمستقبل الترفيه والسياحة، مع حفلات لفنانين خليجيين وعرب برعاية روتانا.

المربع: سيعيش فيه الزوار أجواء خيالية راقية، من الموسيقى للأضواء الشاعرية التي تزين الحديقة، وبهاء تاريخ المملكة في متحف الملك عبدالعزيز وقصر المربع، إضافة لتذوق مأكولات من أفضل المطاعم العالمية الحاصلة على نجوم ميشان والحصرية في حديقة المربع.

الملز: يوجد به الحديقة الساحرة التي تسحرك بجمـال فعالياتها، وعروضها الموسيقية والرياضية المنوعة، وألعابها التي تناسب الصغير والكبير، إضافة إلى فعالية تسلق الجدران وتجربة حبل التزلق.

وادى نمار: سيعيش زائره متعة لا نظير لها مع مساحات جماليـة، وبحيرة صناعية، وكورنيش خاص، ويمكنه التسلق، والتزحلق، إلى جانب عروض موسيقية حية ورياضات مائية ومطاعم متنوعة.

نبض الرياض: ستساعدك على الرجوع بالتاريخ بعروض ثلاثية الأبعاد تحيي تاريخ تراث المملكة وثقافتها على نغمات طربية ومعارض سعودية فاخرة.

رياض سفاري: منطقة سفاري الرياض المفتوحة، حيث الحيوانات البرية والأليفة والنادرة، منها الفيلة التي تم جلبها للصحراء، ولأول مرة في المملكة منطقة سفاري مفتوحة فيها حيوانات برية وأليفة ونادرة تتفاعل مع بيئتها الطبيعية، منها: النمر الذهبي وحيوان الليغر، إضافة إلى عروض بهلوانية وقوارب في البحيرة وتجربة الحبل المعلق وألعاب مائية، ومنطقة خاصة بالأطفال.

صحارى الرياض: تضم نكهة خاصة حيث الجلسات، والتعطيس، والرماية، والنحت على الرمال وجلسات البرد والوناسة في قلب الثمامة، وأنشطة أخرى، مثل: رمي السهام والتزلج على الرمل.