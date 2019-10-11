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الزعاق: احترسوا من الزكام والحساسية .. غدًا بداية الوسم
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعا عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق إلى أخذ الحيطة والحذر من الإصابة بالزكام ونزلات البرد والحساسية بسبب تقلبات الأجواء في فصل الخريف.
وقال الزعاق: اليوم الجمعة آخر أيام موسم سهيل وغدًا السبت أول الوسم وهو الموسم الأميز في السنة على الإطلاق.
وتابع الزعاق، في الوسم تعتدل الأجواء ويطيب الزمان وسمي بذلك لأن مطره يسم الأرض بالربيع فإذا أمطرت السماء خلاله، فالسنة تبشر بربيع مزدهر مدته 52 يومًا حسابيًا وأمطار العشرين يومًا السابقة له واللاحقة له، لها نفس تأثيره.
وفي تغريدة سابقة قال الزعاق: خلال هذه الأيام تزداد الإصابات بالزكام والحساسية وخاصة الصدر وتنتشر على شريحة عريضة من الناس بالذات الأطفال ويسمى عند العامة بـ (ناصوف الصفري) أي انتصاف موسم الصفري وقوته وبعد أسبوعين تقريبًا ينتهي هذا الموسم والسبب هو التقلبات الجوية غير المستقرة على وتيرة واحدة.
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