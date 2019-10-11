وزارة الدفاع تعلن عن توفر وظائف إدارية بقوات الدفاع الجوي

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر 25 وظيفة إدارية (للرجال، النساء) بقوات الدفاع الجوي، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).

Advertisements

وقالت الوزارة إنه على الراغبين في التقدم على الوظائف من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: https://www.mcs.gov.sa

ولمعرفة تفاصيل الوظائف وآلية التقديم يمكن الدخول على الرابط:

https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/88.aspx