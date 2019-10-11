الان تتابع وزارة الدفاع تعلن عن توفر وظائف إدارية بقوات الدفاع الجوي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر 25 وظيفة إدارية (للرجال، النساء) بقوات الدفاع الجوي، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).
وقالت الوزارة إنه على الراغبين في التقدم على الوظائف من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: https://www.mcs.gov.sa
ولمعرفة تفاصيل الوظائف وآلية التقديم يمكن الدخول على الرابط:
https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/88.aspx
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