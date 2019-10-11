شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توضح موعد إجراء التقاعد المبكر والنقل والإعارة والتكليف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت وزارة التعليم على إداراتها بمناطق ومحافظات المملكة التقيد بمواعيد موحدة للراغبين في إنهاء خدماتهم من شاغلي الوظائف التعليمية (التقاعد المبكر)، والتقديم على هذه الخدمة ما بين 1441/2/14 حتى تاريخ 1441/4/29 من العام الدراسي 1441.

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وشددت الوزارة على عدم استقبال أو رفع طلبات إنهاء الخدمة «التقاعد المبكر» لشاغلي الوظائف ورقياً، والتقديم من خلال نظام فارس في (إدارات التعليم وجهاز الوزارة)، وذلك خلال الفترة المحددة، واعتماد القرار خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، والتأكيد على جميع شاغلي الوظائف التعليمية العاملين في جهاز الوزارة وإدارات التعليم أنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد صدور القرار.

وحول نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم (التعليم العام)، ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري، وإعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية، أو لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة؛ سيكون التقديم على الخدمة ما بين 1441/2/14 حتى تاريخ 1441/4/29 من العام الدراسي 1441، مع الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والقواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات والإعارة الواردة بالقرار الوزاري، وعدم استقبال أو رفع طلبات نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم (التعليم العام) – نقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري – إعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو لمؤسسات تعليمية خاصة ورقياً، والتقديم من خلال نظام فارس في (إدارات التعليم وجهاز الوزارة) خلال الفترة المحددة، ورفع المسوغات المطلوبة عبر النظام.