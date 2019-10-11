- 1/3
- 2/3
- 3/3
دعت تونس إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية شمال شرق سوريا، حقناً للدماء وحفاظاً على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
وأكّدت في بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم، أنها تتابع بانشغال العمليات التركية الجارية شمال شرق سوريا، وما قد ينجر عنها من مزيد تعقيد الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعميق معاناة الشعب السوري.
كما دعت تونس الأطراف كافة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدة مبدأ احترام سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها.تونس سوريا تركيا
تونس تدعو إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية بشمال شرق سورياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-11
دعت تونس إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية شمال شرق سوريا، حقناً للدماء وحفاظاً على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
وأكّدت في بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم، أنها تتابع بانشغال العمليات التركية الجارية شمال شرق سوريا، وما قد ينجر عنها من مزيد تعقيد الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعميق معاناة الشعب السوري.
كما دعت تونس الأطراف كافة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدة مبدأ احترام سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها.
11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
01:28 PM
دعت الأطراف كافة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار
دعت تونس إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية شمال شرق سوريا، حقناً للدماء وحفاظاً على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
وأكّدت في بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم، أنها تتابع بانشغال العمليات التركية الجارية شمال شرق سوريا، وما قد ينجر عنها من مزيد تعقيد الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعميق معاناة الشعب السوري.
كما دعت تونس الأطراف كافة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدة مبدأ احترام سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها.
، تونس تدعو إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية بشمال شرق سوريا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تدعو إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية بشمال شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.