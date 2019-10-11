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أكّدت النيابة العامة أن الطفلة في المملكة العربية السعودية تحظى بعناية فائقة على جميع الأصعدة، وتتمتع بالحماية الجنائية المقررة لها، وتُمنح الأولوية في الرعاية والعناية الحُقوقية.
جاء ذلك ضمن مشاركتها في "هاشتاق" اليوم العالمي للطفلة؛ حيث نشرت "إنفوجرافيك" توضيحياً عن أهداف نظام حماية الطفل.
النيابة العامة حماية الطفل المملكة العربية السعودية اليوم العالمي للطفلة
11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 03:17 PM
ضمن مشاركتها في اليوم العالمي للطفلة"النيابة العامة": الطفلة تحظى بعناية فائقة بـ "السعودية.. وتمنح الأولوية في الرعاية الحقوقية
أكّدت النيابة العامة أن الطفلة في المملكة العربية السعودية تحظى بعناية فائقة على جميع الأصعدة، وتتمتع بالحماية الجنائية المقررة لها، وتُمنح الأولوية في الرعاية والعناية الحُقوقية.
جاء ذلك ضمن مشاركتها في "هاشتاق" اليوم العالمي للطفلة؛ حيث نشرت "إنفوجرافيك" توضيحياً عن أهداف نظام حماية الطفل.
، "النيابة العامة": الطفلة تحظى بعناية فائقة بـ "السعودية.. وتمنح الأولوية في الرعاية الحقوقية ،
المصدر : الخليج 365
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