المملكة أعادت أسواق النفط لطبيعتها رغم أكبر توقف منفرد للإنتاج في التاريخ

2019-10-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن أسواق النفط العالمية تعافت سريعًا من هجمات على منشأتي نفط في المملكة الشهر الماضي، حتى أنها تواجه فائضًا في الإمدادات في العام القادم مع تباطؤ الطلب العالمي.

وأوضحت وكالة الطاقة أن المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، عززت الإنتاج مجددًا بوتيرة سريعة بعد أكبر توقف منفرد للإمدادات العالمية في التاريخ الحديث.

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وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقرير شهري في قسم بعنوان العمل كالمعتاد: إن أسواق النفط في سبتمبر صمدت في مواجهة حالة نموذجية لتعطل واسع النطاق للإمدادات.

وأضافت: الأسعار عاودت الانخفاض إذ أصبح من الواضح أن الأضرار، على الرغم من أنها خطيرة، لن تسبب تعطلًا يستمر لفترة طويلة للأسواق.

وكانت المملكة نجحت في امتصاص آثار الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي النفط في بقيق وخريص يوم 14 سبتمبر الماضي في وقت وجيز وبصورة أذهلت العالم بالرغم من أن الحادث تسبب في تعطيل مؤقت لنصف إمدادات النفط السعودية.

واستغرقت المملكة 11 يومًا فقط لاستعادة فاقد الإنتاج، على الرغم من أن متوسط الإمدادات في السعودية انخفض 770 ألف برميل يوميًا إلى ما يزيد قليلًا عن تسعة ملايين برميل يوميًا في سبتمبر وهو أدنى مستوى منذ 2011.