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2019-10-11 تحويل الحركة المرورية إلى محور الملك فهد بجدة لمدة 3 أشهر ونصف متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت أمانة جدة والمرور السعودي توجيه الحركة المرورية لمحور طريق الملك فهد بشكل مؤقت، اعتبارًا من اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 ولمدة 3 أشهر ونصف. وقالت إمارة مكة المكرمة، إنه تم توجيه الحركة المرورية لمحور طريق الملك فهد (دوار الفلك) بشكل مؤقت لتسريع وتيرة العمل في مشروع الجسر اعتبارًا من اليوم.







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