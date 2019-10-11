انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نوفمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان ، تم اعلان موعد انطلاق المهرجان يوم الجمعة 4 ربيع الأول 1441هـ الموافق 1 نوفمبر 2019م، بتنظيم من نادي الإبل.

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من جهته، توجه رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد حثلين بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - أيدهما الله - على دعمهما للمهرجان والذي يأتي في إطار جهود المملكة ومساعيها لحفظ هذا الموروث العريق، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والمعرفية في هذا القطاع، مبيناً أن المهرجان وطوال نسخه الثلاث الماضية استقطب عدداً كبيراً من ملاك الإبل وهواتها من جميع انحاء العالم، كاشفاً عن مزيد من (الإجراءات التطويرية) على برامج وأنشطة المهرجان في نسخته الرابعة تمثلت في مسابقات جديدة تساهم في رفع المنافسة بين المشاركين.

وكان النادي أعلن في وقتٍ سابق عن اعتماد فئة 100 للوضح والمجاهيم والصفر والشعل وفئات 50 - 30 – و20 إنتاج للفئات السابقة لإضافة لفئتي الشقح والحمر، كما تم للمرة الأولى إضافة فئة 20 نخبة النخبة، إضافةً إلى فئة الفرديات في جميع الألوان وهي فردي دق وجل، إلى جانب ذلك تم اعتماد مسابقة الفحل المنتج مع 8 من إنتاجه قعود و7 بكار من سن ثنية وتحت، ومسابقة الهجيج التي تقام للمرة الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بالإضافة لمسابقة الطبع.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعتبر مركز جذب واهتمام للمهتمين بشؤون الابل محليا وعالميا.