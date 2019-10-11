، فيديو مروّع.. لحظة انهيار جسر على سيارات ومقتل 3 أشخاص في الصين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب شاحنة تخطت حمولتها

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان، في انهيار جسر على طريق سريع مساء يوم الخميس في منطقة ووشي بإقليم جيانغسو في الصين.

ووفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)؛ فقد انهار الجسر وسقط على ثلاث سيارات تحته. وكانت إحدى السيارات متوقفة، ولم يكن بها ركاب؛ لكن السيارتين الأخريين كان بهما ثلاثة ركاب لاقوا حتفهم.

وحسب وكالة "رويترز"، سقطت ثلاث سيارات وشاحنتان من الجسر أثناء انهياره.

وقالت الوكالة: إن وزارة النقل ومدينة ووشي تُحققان في سبب الحادث.

وبينما فتحت وزارة النقل الصينية تحقيقًا في الحادث وأسباب انهيار الجسر؛ أظهر تحقيق أوليّ أن انهيار الجسر نَجَم عن شاحنة تخطت حمولَتها، بحسب بيان لسلطات مدينة ووشي نُشر على موقع "ويبو" الصيني.

وقال البيان إن 5 سيارات كانت تمرّ على الجسر بينها شاحنتان.

يشار إلى أن حوادث المرور والإنشاءات تتكرر في الصين؛ إذ قُتل 8 أشخاص في فبراير 2018 في وسط مدينة فوشان بإقليم غوانغدونغ، عندما تَسَبّب تسرّب مياه في موقع بناء محطة قطار أنفاق بانهيار طريق رئيسي.

انهيار جسر الصين