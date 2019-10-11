، شاهد.. محافظ العارضة يترأس لجنة المدينة الصحية استعداداً لزيارة أممية ،

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ترأس محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج مدينة العارضة الصحية، أول أمس الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة الرئيسية لبرنامج مدينة العارضة الصحية لهذا العام ١٤٤١هـ، والذي أقيم بصالة الاجتماعات بساحة الملك سلمان للاحتفالات بالعارضة .
بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وعدد من مشايخ المحافظة، وتضمن شرح ما تم الوصول له من تحقيق معايير منظمة الصحة العالمية لبرنامج مدينة العارضة الصحية وعرض لأبرز المعوقات للبرنامج؛ وكذلك استمر الاجتماع بمناقشة الاستعداد لزيارة وفد المنظمة لبرنامج مدينة العارضة الصحية خلال الفترة القادمة بالتنسيق من قبل منسق مدينة العارضة الصحية علي عقيلي.
وقد حث "منيخر" أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على مضاعفة الجهود لتحقيق المعايير المطلوبة استعداداً لعرضها على منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وفي ختام الاجتماع شكر محافظ العارضة كافة الزملاء رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والمشايخ بالمحافظة على الحضور والتفاعل والجهد الملموس، متمنياً للجميع مزيدًا من التوفيق والسداد.
محافظ العارضة
11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 02:20 PM
حثّ على مضاعفة الجهد في اجتماع ضم ما تحقق من معايير وأبرز المعوقاتشاهد.. محافظ العارضة يترأس لجنة المدينة الصحية استعداداً لزيارة أممية
ترأس محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج مدينة العارضة الصحية، أول أمس الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة الرئيسية لبرنامج مدينة العارضة الصحية لهذا العام ١٤٤١هـ، والذي أقيم بصالة الاجتماعات بساحة الملك سلمان للاحتفالات بالعارضة .
بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وعدد من مشايخ المحافظة، وتضمن شرح ما تم الوصول له من تحقيق معايير منظمة الصحة العالمية لبرنامج مدينة العارضة الصحية وعرض لأبرز المعوقات للبرنامج؛ وكذلك استمر الاجتماع بمناقشة الاستعداد لزيارة وفد المنظمة لبرنامج مدينة العارضة الصحية خلال الفترة القادمة بالتنسيق من قبل منسق مدينة العارضة الصحية علي عقيلي.
وقد حث "منيخر" أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على مضاعفة الجهود لتحقيق المعايير المطلوبة استعداداً لعرضها على منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وفي ختام الاجتماع شكر محافظ العارضة كافة الزملاء رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والمشايخ بالمحافظة على الحضور والتفاعل والجهد الملموس، متمنياً للجميع مزيدًا من التوفيق والسداد.
، شاهد.. محافظ العارضة يترأس لجنة المدينة الصحية استعداداً لزيارة أممية ،
المصدر : الخليج 365
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