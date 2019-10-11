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شاهد.. محافظ العارضة يترأس لجنة المدينة الصحية استعداداً لزيارة أممية

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محمد بن مسعود - الدمام - حثّ على مضاعفة الجهد في اجتماع ضم ما تحقق من معايير وأبرز المعوقات

ترأس محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج مدينة العارضة الصحية، أول أمس الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة الرئيسية لبرنامج مدينة العارضة الصحية لهذا العام ١٤٤١هـ، والذي أقيم بصالة الاجتماعات بساحة الملك سلمان للاحتفالات بالعارضة .

بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وعدد من مشايخ المحافظة، وتضمن شرح ما تم الوصول له من تحقيق معايير منظمة الصحة العالمية لبرنامج مدينة العارضة الصحية وعرض لأبرز المعوقات للبرنامج؛ وكذلك استمر الاجتماع بمناقشة الاستعداد لزيارة وفد المنظمة لبرنامج مدينة العارضة الصحية خلال الفترة القادمة بالتنسيق من قبل منسق مدينة العارضة الصحية علي عقيلي.

وقد حث "منيخر" أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على مضاعفة الجهود لتحقيق المعايير المطلوبة استعداداً لعرضها على منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وفي ختام الاجتماع شكر محافظ العارضة كافة الزملاء رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والمشايخ بالمحافظة على الحضور والتفاعل والجهد الملموس، متمنياً للجميع مزيدًا من التوفيق والسداد.

شاهد.. محافظ العارضة يترأس لجنة المدينة الصحية استعداداً لزيارة أممية

محافظ العارضة

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 02:20 PM

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حثّ على مضاعفة الجهد في اجتماع ضم ما تحقق من معايير وأبرز المعوقات

شاهد.. محافظ العارضة يترأس لجنة المدينة الصحية استعداداً لزيارة أممية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

ترأس محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج مدينة العارضة الصحية، أول أمس الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة الرئيسية لبرنامج مدينة العارضة الصحية لهذا العام ١٤٤١هـ، والذي أقيم بصالة الاجتماعات بساحة الملك سلمان للاحتفالات بالعارضة .

بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وعدد من مشايخ المحافظة، وتضمن شرح ما تم الوصول له من تحقيق معايير منظمة الصحة العالمية لبرنامج مدينة العارضة الصحية وعرض لأبرز المعوقات للبرنامج؛ وكذلك استمر الاجتماع بمناقشة الاستعداد لزيارة وفد المنظمة لبرنامج مدينة العارضة الصحية خلال الفترة القادمة بالتنسيق من قبل منسق مدينة العارضة الصحية علي عقيلي.

وقد حث "منيخر" أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على مضاعفة الجهود لتحقيق المعايير المطلوبة استعداداً لعرضها على منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وفي ختام الاجتماع شكر محافظ العارضة كافة الزملاء رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والمشايخ بالمحافظة على الحضور والتفاعل والجهد الملموس، متمنياً للجميع مزيدًا من التوفيق والسداد.

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، شاهد.. محافظ العارضة يترأس لجنة المدينة الصحية استعداداً لزيارة أممية ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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