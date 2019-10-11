لأول مرة .. شاهد: سيارات وطائرة مروحية خاصة بشرطة نيوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صوراً لسيارات الشرطة الخاصة بخليج نيوم . وأظهرت الصور سيارات دفع رباعي ومركبات مجهزة بأحدث الإمكانيات لتنفيذ كافة المهمات ، وهي تتمركز أمام مطار خليج نيوم . فيما أظهرت صور أخرى طائرات هليكوبتر تابعة لشرطة نيوم ، وكذلك مروحية طبية .

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